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Çin'in Buzkıran Gemisi Xuelong 2'nin Keşif Gezisi Devam Ediyor

4 Aralık 2023 11:38 Son Güncelleme: 11:40 Abone Ol

XUELONG 2 GÜVERTESİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2 (önde) buzları kırarak ona eşlik eden kargo gemisi Tian Hui için bir su yolu açıyor, 3 Kasım 2023. Çin'in 40.