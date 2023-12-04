Çin'in Buzkıran Gemisi Xuelong 2'nin Keşif Gezisi Devam Ediyor
XUELONG 2 GÜVERTESİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2 (önde) buzları kırarak ona eşlik eden kargo gemisi Tian Hui için bir su yolu açıyor, 3 Kasım 2023. Çin'in 40.
XUELONG 2 GÜVERTESİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2 (önde) buzları kırarak ona eşlik eden kargo gemisi Tian Hui için bir su yolu açıyor, 3 Kasım 2023.
Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibi, Kasım ayı başında yola çıkarak beş aydan uzun sürmesi beklenen bir göreve başladı. (Fotoğraf: Zhu He/Xinhua)