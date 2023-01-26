Çin'in Buzkıran Gemisi Jidi Deneme Seferine Çıktı Güncel Haberler Çin'de Sun Yat-sen Üniversitesi tarafından inşa edilen buzkıran gemisi Jidi, düşük sıcaklıkta navigasyon ve buz kırma kapasitesini test etmek için Liaodong Körfezi'nde bir deneme seferine çıktı. Çin'de Sun Yat-sen Üniversitesi tarafından inşa edilen buzkıran gemisi Jidi, düşük sıcaklıkta navigasyon ve buz kırma kapasitesini test etmek için Liaodong Körfezi'nde bir deneme seferine çıktı. Jidi, 2,2 metre kalınlığındaki buzu kırıp yola devam edebiliyor. Jidi, deneme seferinin ardından Çin'in diğer buzkıran gemilerine katılacak. Buzkıranlar, ülkenin kutuplardaki araştırma ve keşif kapasitesini artırmak amacıyla kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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