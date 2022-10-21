Çin'in Buz Şehri Harbin, Sakinleri İçin Merkezi Isıtma Sağlamaya Başladı Güncel Haberler Çin'in kuzeydoğusundaki ısıtma tedarikçileri, son zamanlarda artan soğuklara karşı hizmet vermeye başladı. Çin'in kuzeydoğusundaki ısıtma tedarikçileri, son zamanlarda artan soğuklara karşı hizmet vermeye başladı. Heilongjiang eyaletindeki buz şehri Harbin, Perşembe günü sakinleri için merkezi ısıtma sağlamaya başladı. Isıtma tedarikçilerinin çalışanları, bu günlerde insanların konforlu iç ortam sıcaklıklarından yararlanabilmeleri için servisin sorunsuz çalışmasını sağlamakla meşgul. SES (Çince): WANG YONGHAİ, Jieneng Thermal Power Station Ltd. Şti. Genel Müdür Yardımcısı: "Öncelikle olası tehlikeleri ortadan kaldırmak için tesisimizi kontrol ettik. Ayrıca teknik becerilerimizi güncelliyor, kazan verimini ve işletme güvenliğini artırıyoruz." Jieneng Thermal Power Station Ltd. Şti., ısıtma sisteminden yararlanan, 150'den fazla yerleşim alanında yaşayan 160.000 sakine ısıtma hizmetleri sunuyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Harbin kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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