Çin'in Büyüyen Pazar Potansiyeli, Küresel Otomobil Üreticilerine Gelişim Fırsatları Sunuyor

Çin'de son yıllarda önemli ölçüde genişleyen orta gelir grubu ve iyileşen tüketim yapısı, küresel işletmelere daha fazla gelişme fırsatı sunuyor.

Eskiden lüks olarak görülen BMW ve Tesla gibi otomobil markaları artık Çinli tüketiciler arasında popülerlik kazanıyor.

BMW 20 yıl önce Çin'e ilk ayak bastığında, Çinli Brilliance Auto Group ile üretim hatlarını kiralayarak hafif bir varlık yatırımı stratejisi benimsemişti.

BMW Grup şimdilerde Çin'de dünyadaki en büyük üretim üssünü kurmuş ve Almanya dışındaki en büyük araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ile inovasyon ağını oluşturmuş durumda.

SES 1 (İngilizce): MILAN NEDELJKOVIC, BMW AG yönetim kurulu üyesi:

"Çin'de işe küçük bir montaj hattıyla başlamıştık, şimdi 20 yılı geride bıraktık. ve bu 20 yıl içinde Shenyang'da önemli bir tesis haline geldik. Bugün Shenyang'daki fabrikamız dünya çapındaki en büyük üretim tesisi ve üretim ağı olma özelliğine sahip. Üretilen her üç BMW'den biri Shenyang'dan çıkıyor. Geçen yıl, Dadong ve Tiexi'deki tesislerimizde iki önemli genişletme yaptık ve bu vesileyle, şu anda uluslararası pazar için yerel olarak üretilen iX3'le başlayıp i3'le devam eden elektromobilite filomuzu genişletiyoruz. Bu yıl piyasaya süreceğimiz bir sonraki model ise iX1 olacak."

BMW Grubu'nun Çin'deki ortaklığı BMW Brilliance Automotive Limited Şirketi (BBA), geçtiğimiz hafta 20. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Şirket düzenlediği basın toplantısında, yeni nesil elektrikli aracı Neue Klasse'nin 2026 yılında Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentindeki üretim üssünden piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Öte yandan, yeni modele güç vermesi beklenen 6. nesil yüksek voltajlı bataryaların üretileceği yeni tesisin temelleri ise Shenyang'da atıldı.

20 yıldır Çin'de bulunan BMW, ülkenin dünyanın en aktif otomobil üreticisi ve pazarı olma yolculuğuna tanıklık ediyor.

SES 2 (İngilizce): MILAN NEDELJKOVIC, BMW AG yönetim kurulu üyesi:

"Çin pazarı çok güçlü, dinamik ve dirençli. Yani halihazırda büyüyor ve bu yatırımlar için çok güçlü bir potansiyele sahip. Çin'in modernleşme yaklaşımı çevreyi ve koşulları önemli ölçüde değiştiriyor. Dolayısıyla yabancı şirketlerin yatırımları için önemli bir fırsat var. Bu da hem Çin hem de yatırımcılar için kazan-kazan durumu sağlıyor."

Dünyanın en büyük yeni enerjili araç üretim ve satış pazarı olan Çin'in sektördeki bu gelişimi, otomobil üreticileri için yeni bir büyüme alanı açıyor.

ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Nisan ayında Shanghai'da şirketin enerji depolama ünitesi Megapack'in üretimi için tahsis edeceği yeni bir mega fabrikanın inşasını duyurdu.

Yeni fabrikanın temelinin 2023'ün üçüncü çeyreğinde atılması ve 2024'ün ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.

2019 yılında kurulan Shanghai'daki Tesla giga fabrikası, otomobil üreticisinin ABD dışındaki ilk giga fabrikası olma özelliğini taşıyor. 2022 yılında fabrikadan, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 48 artışla 710.000 araç çıkmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor.

(XHTV)