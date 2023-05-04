Çin'in Büyük Veri Merkezi Guizhou İlk Çeyrekte 1,17 Milyar Doları Aşkın Yatırım Kaydetti

GUİYANG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen veri merkezi Guizhou eyaletinde, bu yılın ilk çeyreğinde 8,07 milyar yuandan fazla (yaklaşık 1,17 milyar ABD doları) yatırım yapıldı.

GUİYANG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önde gelen veri merkezi Guizhou eyaletinde, bu yılın ilk çeyreğinde 8,07 milyar yuandan fazla (yaklaşık 1,17 milyar ABD doları) yatırım yapıldı.

Eyalet büyük veri geliştirme yönetim bürosunun Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, toplam yatırımın yaklaşık 1,5 milyar yuanlık kısmı, Çin'in doğu bölgelerinden, daha az gelişmiş ancak kaynak açısından zengin batı bölgelerine bilgi işlem kaynaklarının aktarımı için yapıldı.

Mart sonu itibarıyla Guizhou'da 10 adet büyük ve 8 adet ultra büyük veri merkezi kurulmuş bulunuyor. 18 veri merkezindeki toplam sunucu taşıma kapasitesi 2,25 milyon birimi aştı.

Bilgi altyapısı açısından, Guizhou'da Mart ayı sonuna kadar 2.362 5G baz istasyonu kurularak toplam sayı 87.000'e çıkarılırken, kümülatif optik kablo uzunluğu 1,9 milyon kilometreyi geçti.

Büro, Guizhou'nun bu yıl büyük veri sektöründe 20 milyar yuan tutarında proje yatırımını tamamlamayı ve güçlü büyüme potansiyeline sahip 200'den fazla dijital ekonomi projesini hayata geçirmeyi planladığını belirtti.