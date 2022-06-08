Çin'in Büyük Üreticilerinden Saıc-Gm-Wuling'in Otomobil İhracatı Arttı - Haberler

NANNİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling (SGMW) tarafından yapılan açıklamada şirketin, yılın ilk beş ayında güçlü araç ihracatı kaydettiği bildirildi. Genel merkezi Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou kentinde bulunan SGMW'nin söz konusu dönemdeki otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla yaklaşık 75.000 adede ulaştı. Şirketin söz konusu dönemde yurtdışı piyasalardaki toplam satış geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39'luk bir artışla yaklaşık 4,2 milyar yuana (yaklaşık 630 milyon ABD doları) ulaştı. Söz konusu dönemde SGMW'nin kompakt crossover SUV modeli olan Baojun 530'dan toplam 20.800 adet ihraç edilirken diğer SUV modeli Baojun 510'nun ihracatı ise 15.215 adede ulaştı. Açıklamada Mayıs ayının sonlarında SGMW'nin Air EV modelinin otomobil parçalarının Endonezya'ya gönderilmesiyle şirketin ilk kez yeni enerjili araç ihracatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Xinhua / Güncel