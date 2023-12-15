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Çin'in büyük şehirlerinde konut fiyatları düştü

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Çin'in büyük şehirlerinde Kasım ayında konut fiyatları düşüş kaydetti. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, birinci kademe dört şehirde sıfır konut fiyatları yüzde 0,3 azalırken, ikinci el konut fiyatları yüzde 1,4 düştü. İkinci kademe ve üçüncü kademe şehirlerde de konut fiyatları genel olarak düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in büyük şehirlerinde Kasım ayında konut fiyatları düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü açıkladığı resmi verilere göre, büyük ve orta ölçekli 70 kentte sıfır ve ikinci el konut fiyatlarında bir önceki aya kıyasla düşüş kaydedildi.

Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen olmak üzere birinci kademe dört şehirde sıfır konut fiyatları geçen ay yüzde 0,3 azalırken, ikinci el konutları fiyatları da yüzde 1,4 düştü.

Kasım ayında ikinci kademe 31 şehir ve üçüncü kademe 35 şehirdeki konut fiyatları da genel olarak bir önceki aya kıyasla düşüs sergiledi.

Çin kentlerinde konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre karışık iniş çıkışlar kaydetti.

Sıfır konutlarda birinci ve ikinci kademe şehirlerde marjinal fiyat artışları görülürken, daha küçük şehirlerde düşüş kaydedildi. İkinci el konut fiyatlarında ise genel olarak azalma görüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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