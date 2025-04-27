Çin'in Büyük Sanayi İşletmeleri Karlarını Artırdı

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in büyük sanayi işletmelerinin birleşik karları, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artarak, 2024'teki yüzde 3,3'lük düşüşü tersine çevirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu istatistikçisi Yu Weining, bu büyümenin geçen yılın üçüncü çeyreğinden bu yana devam eden kar düşüşünü sona erdirdiğini söyledi.

Büronun pazar günü yayımladığı verilere göre yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,78 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının birleşik karları ilk çeyrekte 1,51 trilyon yuana yükseldi.

Dönem içinde Çin'in büyük sanayi sektörlerinin yaklaşık yüzde 60'ının karları artarken, 41 büyük sanayi kategorisinden 24'ü yıllık bazda kar artışı kaydetti.

İmalat sektörü, Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kaydettiği yüzde 7,6'lık kar artışıyla kayda değer bir başarı yakaladı. Bu oran aynı zamanda ilk iki aya kıyasla 2,8 yüzde puanlık bir iyileşmeye işaret ediyor.

Çin'in büyük sanayi işletmelerinin birleşik karları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Bu, ilk iki aya kıyasla 0,6 yüzde puanlık bir artış anlamına da geliyor.