Çin'in Büyük Sanayi İşletmeleri Karlarında Artış

Çin'in Büyük Sanayi İşletmeleri Karlarında Artış
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Çin'deki büyük sanayi işletmelerinin birleşik karları, 2025'in ocak-nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 1,4 artış gösterdi. Nisan ayı karları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 yükseldi.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi işletmelerinin birleşik karları, 2025'in ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artış gösterdi. Bu artış, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 0,8'lik büyümeye kıyasla bir ivmelenmeye işaret ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü yayımladığı verilere göre yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,78 milyon ABD doları) olan sanayi işletmelerinin birleşik karları söz konusu dönemde 2,12 trilyon yuana yükseldi.

İşletmelerin sadece nisan ayı karları ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3'lük artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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