Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'ndeki Mega Denizaltı Tünelinin İnşası Sürüyor

Guangdong İletişim Grubu'na göre, Çin'in güneyindeki büyük bir deniz altı tünelinin çelik zırhının yapımı tamamlandı.

Guangdong İletişim Grubu'na göre, Çin'in güneyindeki büyük bir deniz altı tünelinin çelik zırhının yapımı tamamlandı.

32 tüpten oluşan tünel, Shenzhen-Zhongshan arasındaki deniz geçişi bağlantı projesinin bir bölümünü oluşturuyor.

Shenzhen ve Zhongshan kentlerini birbirine bağlayacak 24 kilometrelik bağlantı, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin gelişiminde önemli rol oynayacak.

Bağlantı, 6,8 kilometrelik su altı tüneli ve iki yapay adadan oluşuyor. Tünel, her yöne dört şerit olmak üzere dünyanın en geniş deniz altı çelik zırhlı tüneli olma özelliği taşıyor.

Shenzhen-Zhongshan arasındaki deniz geçişi bağlantısı 2024 yılında trafiğe açılacak. Proje, iki kent arasındaki seyahat süresini iki saatten 30 dakikaya indirecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)