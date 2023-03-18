Çin'in Büyük Khingan Sıradağları Eşsiz Konumunu Artıya Dönüştürdü

BÜYÜK KHİNGAN SIRADAĞLARI, 18 Mart (Xinhua) -- Büyük Khingan Sıradağları son yıllarda benzersiz iklim koşulları ve konumunun avantajını kullanarak biyoteknoloji ve soğuk bölgede araç testi alanlarında gelişim kaydetti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Büyük Khingan Sıradağları'nda bir gıda işleme şirketinin atölyesinde yabani kızılcıkları ayıklayan işçiler, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

BÜYÜK KHİNGAN SIRADAĞLARI, 18 Mart (Xinhua) -- Büyük Khingan Sıradağları son yıllarda benzersiz iklim koşulları ve konumunun avantajını kullanarak biyoteknoloji ve soğuk bölgede araç testi alanlarında gelişim kaydetti. "Soğuk kaynaklarını" "sıcak sektörlere" dönüştüren bu ormanlık alanın ekonomik dönüşümü de hızlandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mohe kentindeki bir test üssünde bir araç soğuğa dayanıklılık testinden geçiyor, 17 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mohe kentindeki bir test üssünde bir araç soğuğa dayanıklılık testinden geçiyor, 17 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Büyük Khingan Sıradağları'ndaki bir yaban mersini şaraphanesinin şarap mahzeninde depolanan yaban mersininden yapılan şarap görülüyor, 16 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Büyük Khingan Sıradağları'nda bir gıda işleme şirketinin atölyesinde yabani yemişlerden imal edilen ürünleri işleyen işçiler, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)