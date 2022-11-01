Çin'in Büyük Karayolu Projeleri Tam Yol İlerliyor

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre, yılın ilk dokuz ayında ülkede toplam 9.645 km uzunluğa sahip 299 yeni otoban, ulusal ve eyalet otoyolu projesinin yapımına başlandı.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde bulunan Wenchang Uluslararası Uzay Kentinin karayolu ağının inşaatında çalışan personel, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre, yılın ilk dokuz ayında ülkede toplam 9.645 km uzunluğa sahip 299 yeni otoban, ulusal ve eyalet otoyolu projesinin yapımına başlandı.

Bakanlık yetkilisi Gu Zhifeng Pazartesi düzenlediği basın toplantısında, bu projelerin toplam yatırım tutarının 882,6 milyar yuanı (yaklaşık 123 milyar ABD doları) bulduğunu söyledi.

Sadece Eylül ayında 34 yeni yol projesinin başlatıldığını söyleyen Gu, bunların toplam yatırımının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 277 gibi dev bir artışla 385,3 milyar yuana ulaştığını belirtti.

Gu, bakanlığın, ekonomik faaliyetlerin istikrar kazanmasında kilit projelerin rolünden daha iyi yararlanmak için etkili yatırımların genişletilmesi ve çok sayıdaki büyük yol projesinin uygulamaya konmasının hızlandırılmasına yönelik çabalarını artıracağına işaret etti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre Çin'in, karayolları üzerinde batarya şarj tesisleri kurulumunu hızlandırma gayretleri çerçevesinde ülkedeki otobanlarda bulunan hizmet alanlarında toplam 16.721 şarj noktası inşa edildi.