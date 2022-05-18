Çin'in Bütçe Gelirleri Ocak-Nisan Döneminde Düştü - Haberler

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Yeni veriler, Çin'in bütçe gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın ilk dört ayında yüzde 4,8 düştüğünü gösterdi. Maliye Bakanlığı'na göre, bu dönemde ülkenin bütçe gelirleri yaklaşık 7,43 trilyon yuana (yaklaşık 1,1 trilyon ABD doları) ulaştı. Ancak, katma değer vergisi (KDV) kredi iadelerinin etkisi hariç tutulduğunda, bütçe gelirleri bir yıl öncesine göre yüzde 5 arttı. Merkezi hükümet ve yerel yönetimler, bütçe gelirlerinde sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 3,9 düşüşle 3,46 trilyon yuan ve 3,97 trilyon yuan tahsil etti.

Ocak- Nisan döneminde vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 düşüşle 6,23 trilyon yuan olarak geldi. İlk dört ayda bütçe harcamaları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artışla 8.09 trilyon yuana yükseldi. Çin, Nisan ayında büyük çapta KDV kredisi iadeleri yapmaya başladı. Bu tür geri ödemelerin toplam değeri geçen ay yaklaşık 800 milyar yuana ulaştı. Hükümetinin çalışma raporuna göre, 2022'de vergi iadeleri ve indirimlerinin yaklaşık 2,5 trilyon yuan olması bekleniyor, bunun tümü doğrudan işletmelere gidecek olan yaklaşık 1,5 trilyon yuanını KDV kredisi iadeleri oluşturacak.

Xinhua / Güncel