Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı

AA - Emre Aytekin - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 8,6 artış gösterdi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 8,6 artış gösterdi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde bütçe gelirleri yıllık yüzde 8,6 artışla 6,2 trilyon yuana (968,81 milyar dolar) ulaştı.

Merkezi hükümetin bütçe gelirleri yüzde 7,6, yerel yönetimlerin gelirleri yüzde 9,5 arttı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip vergi gelirleri yüzde 7,7 artışla 5,25 trilyon yuana (81,43 milyar dolar) çıktı.

Aynı dönemde bütçe harcamaları yüzde 8,3 artışla 6,36 trilyon yuan (986,46 milyar dolar) oldu.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, dolar, Ocak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title