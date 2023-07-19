Çin'in Burqin İlçesi Zengin Turizm Kaynaklarıyla Ön Plana Çıkıyor

BURQİN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Burqin ilçesindeki Qicai Nehri Tatil Bölgesi'nde bir köprüyü ziyaret eden turistler, 18 Temmuz 2023. Zengin turizm kaynaklarına sahip Burqin ilçesi, turistler için giderek daha popüler bir adres haline geldi.