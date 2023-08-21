Çin'in Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Ocak-Temmuz Döneminde Hızla Büyüdü

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in diğer dört BRICS ülkesiyle ticareti, yılın ilk yedi ayında hızlı şekilde büyümeye devam etti.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in diğer dört BRICS ülkesiyle ticareti, yılın ilk yedi ayında hızlı şekilde büyümeye devam etti.

Gümrük Genel İdaresi'nin Pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin'in diğer BRICS üye ülkeleriyle yaptığı ithalat ve ihracat, Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 artarak 2,38 trilyon yuana (yaklaşık 330,62 milyar ABD doları) ulaştı.

Veriler ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 1,23 trilyon yuana, ithalatın ise yüzde 14,3 artışla 1,15 trilyon yuana yükseldiğini gösterdi.

Gümrük yetkililerine göre BRICS ülkeleriyle yapılan ticaret, Çin'in ilk yedi aydaki toplam dış ticaretinin yüzde 10,1'ini oluşturdu. Rakam, önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 yüzde puan artışa işaret ediyor.

Çin'in diğer BRICS ülkeleriyle 2022 yılındaki ticareti önceki yıla göre yüzde 17 artarak 3,69 trilyon yuana ulaşmıştı.