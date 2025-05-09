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Çin'in Borsasında Kar Eden Şirket Sayısı Artıyor
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Çin'de Shanghai, Shenzhen ve Beijing borsalarında işlem gören 5.412 şirket, 2024'te toplam 71,98 trilyon yuan faaliyet geliri elde ederken, 4.036 şirket kar etti. Araştırma ve geliştirme yatırımları ise 1,88 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Shanghai, Shenzhen ve Beijing borsalarında işlem gören 5.412 şirket, 2024'te 71,98 trilyon yuan (yaklaşık 9,99 trilyon ABD doları) faaliyet geliri ve 5,22 trilyon yuan net kar elde etti.

Çin Halka Açık Şirketler Birliği'nin perşembe günü paylaştığı verilere göre bu şirketlerden 4.036'sı 2024 yılında kar etti. Bu sayı, borsaya kayıtlı toplam şirket sayısının yaklaşık dörtte üçüne karşılık geliyor. Kar eden şirketlerin 2.194'ünün karlarında artış görülürken, 553'ünün karı yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Borsaya kayıtlı şirketlerin toplam araştırma ve geliştirme yatırımı 2024 yılında da artmaya devam ederek önceki yıla göre yaklaşık 60 milyar yuan artışla 1,88 trilyon yuana ulaştı.

2025'in ilk çeyreğinde borsada işlem gören Çinli şirketler 1,49 trilyon yuan net kar elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,55 artış kaydetti. İlk çeyrekte toplam 4.084 şirket kar ederek toparlanma trendini pekiştirdi.

Çin'de borsaya kayıtlı toplam şirket sayısı Nisan 2025 sonu itibarıyla 5.420'ye ulaşırken, bu şirketlerin bazıları 2024 mali raporlarını açıklamayı erteledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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