Çin'in Borsadaki Kuruluşları 11 Yılın En Yüksek Karlarını Elde Etti - Haberler

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in borsada işlem gören kuruluşları, 2011'den beri en yüksek karları elde etti. Borsada işlem gören kuruluşların toplam net karları 2021'de 2,7 trilyon yuan (yaklaşık 397,66 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti ve borsadaki tüm şirketlerin yüzde 53,4'ünü oluşturdu. 30 Nisan itibarıyla, borsada işlem gören firmalardan toplam 4.804'ü 2021 yılına ait mali raporlarını açıkladı. Mali raporlar, toplam şirket gelirlerinin bir önceki seneye göre yüzde 19,3 artarak 66,3 trilyon yuana ve net karların da yüzde 19,8 yükselerek 5,1 trilyon yuana ulaştığını gösterdi.

Borsadaki kuruluşların geçen yılki toplam karı, yıllık faaliyet geliri 20 milyon yuanın üzerinde olanların yüzde 45'ine denk gelirken, aynı dönemdeki gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) da yüzde 49,3'ünü oluşturdu. Öte yandan, borsadaki kuruluşlar Ar-Ge'ye 2021'de bir önceki seneye göre yüzde 24'lük artışla toplamda 1,3 trilyon yuan yatırım yaparak inovasyon çabalarını da hızlandırmaya devam etti.

Xinhua / Güncel