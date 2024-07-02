Çin'in Bohai Petrol Sahası'nda yeni kuyunun sondaj işlemleri tamamlandı

ÇEKİM TARİHİ: 29 Haziran 2024

1. Petrol kuyusunun çeşitli görüntüleri

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Tianjin şubesi, Çin'in en büyük açık deniz ham petrol üretim üssü olan Bohai Petrol Sahası'nda 6.088 metre derinliğindeki yeni bir kuyunun sondaj işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor. (XHTV)