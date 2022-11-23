Çin'in Bohai Körfezi'nde Yüksek Basınçlı Deniz Altı Boru Hattı Döşendi Güncel Haberler Çin'in bağımsız olarak tasarlayıp kurduğu yüksek basınçlı deniz altı boru hattı Çarşamba günü Bohai Denizi'ne döşendi. Çin'in bağımsız olarak tasarlayıp kurduğu yüksek basınçlı deniz altı boru hattı Çarşamba günü Bohai Denizi'ne döşendi. Boru hattı, Bohai Körfezi'ndeki 100 milyar metreküplük bir doğalgaz sahasının Bozhong 19-6 kondensat sahası Birinci Faz geliştirme projesinin bir parçası. Projenin 2023'e kadar tamamlanması planlanıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabiri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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