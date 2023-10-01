Çin'in Bohai Denizi'ndeki Petrol Sahasında Petrol Doldurulan Tanker Sayısı 1000'e Ulaştı

Petrol sahasının çeşitli görüntüleri

Qinhuangdao 32-6 Petrol Sahası'nın "Bohai Yüzyılı" Yüzer, Üretim, Depolama ve Boşaltma (FPSO) ünitesi Cumartesi günü bininci ham petrol tankerini başarıyla işlemden geçirdi.

Bohai Denizi'nin ortasında yer alan ve 100 milyon tonun üzerinde rezerve sahip olan Qinhuangdao 32-6 petrol sahası, 1995 yılında Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından keşfedilmişti.

Petrol sahasının faaliyete başlamasından bu yana geçen 22 yılda 270 milyon varilden fazla ham petrol üretildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)