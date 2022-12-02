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Çin'in Bohai Denizi'ndeki Doğalgaz Sahasında Sondaj Çalışmaları Başladı

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Çin'in Bohai Denizi'ndeki Doğalgaz Sahasında Sondaj Çalışmaları Başladı

TİANJİN, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Bohai Denizi'nin doğu kıyısında büyük bir gaz sahası olan Bozhong 19-6'nın ilk etabında yer alan kuyuların ilk partisi için sondaj çalışmaları resmen başladı.

TİANJİN, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Bohai Denizi'nin doğu kıyısında büyük bir gaz sahası olan Bozhong 19-6'nın ilk etabında yer alan kuyuların ilk partisi için sondaj çalışmaları resmen başladı.

İlk kez 2019 yılında Bohai Denizi'nin orta kesiminde keşfedilen Bozhong 19-6, kanıtlanmış 150 milyon metreküpün üzerinde petrol ve yaklaşık 200 milyar metreküp doğalgaz rezervine sahip. Doğalgaz sahası projesinin birinci safhasının yapımına Mart ayında başlandı.

Projenin müteahhidi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin Tianjin şubesine göre, proje ekibi verimliliği sağlamak için aynı anda çalışacak üç ila beş sondaj kulesi konuşlandırdı.

Doğalgaz sahasının pilot alan geliştirme projesi, günde 1 milyon metreküp doğalgaz ve 950 metreküp yoğunlaştırılmış petrol ile Ekim 2020'de faaliyete başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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