Çin'in Bohai Denizi'nde Büyük Bir Petrol ve Doğalgaz Sahası Keşfedildi

TİANJİN, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bohai Denizi'nde 100 milyon ton petrol eşdeğerini aştığı tahmin edilen ham petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip bir saha keşfettiğini duyurdu.

TİANJİN, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bohai Denizi'nde 100 milyon ton petrol eşdeğerini aştığı tahmin edilen ham petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip bir saha keşfettiğini duyurdu.

Bozhong 26-6 adı verilen petrol sahası, Bohai Denizi'nin güney sularında ve Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin yaklaşık 170 kilometre uzağında, ortalama 22,1 metre su derinliğinde keşfedildi.

Şu ana kadar petrol sahasının kanıtlanmış rezervleri, 130 milyon ton petrol eşdeğerini aştı. Normal geri kazanım oranı dikkate alınacak olursa sahadan 20 milyon tondan fazla ham petrol ve 9 milyar metreküpten fazla doğalgaz üretilebilir.

CNOOC CEO'su Zhou Xinhuai, keşfin güney Bohai Denizi'ndeki gömülü tepe rezervuarlarındaki büyük ölçekli ticari keşif açısından önemli bir gelişme olduğunu ve bölgedeki petrol ve gaz arama çalışmalarının geleceğinin parlak olduğuna işaret ettiğini söyledi.