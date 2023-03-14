Çin'in Bohai Denizi Doğalgaz Sahası Projesinde Önemli Aşama Tamamlandı

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Pazartesi günü Çin'in doğu kıyısında yer alan Bohai Denizi'ndeki devasa doğalgaz sahası Bozhong 19-6'nın BOP (kaçak önleyici) sistemi kurulumunun tamamlandığını duyurdu.

BOP sistemi, açık deniz sondajı için önemli bir güvenlik cihazı işlev görüyor.

İlk olarak 2019 yılında Bohai Denizi'nin orta kesimlerinde keşfedilen Bozhong 19-6, kanıtlanmış 150 milyon metreküpün üzerinde petrol ve yaklaşık 200 milyar metreküp doğalgaz rezervine sahip. Doğalgaz sahası projesinin ilk aşamasının inşaatı Mart 2022'de başladı.

Doğalgaz sahasının pilot alan geliştirme projesi, Ekim 2020'de faaliyete geçti ve günde en fazla 1 milyon metreküp doğalgaz ve 950 metreküp kondensat petrol üretiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)