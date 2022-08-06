Çin'in BM Temsilcisi'nden ABD'ye Silahsızlanma Konusunda Sert Eleştiri BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Silahsızlanma İşleri Temsilcisi Li Song Cuma günü, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Taraflarının 10. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Silahsızlanma İşleri Temsilcisi Li Song Cuma günü, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Taraflarının 10. Gözden Geçirme Konferansı'nın bir kurul toplantısında ABD'yi silahsızlanma konusundaki olumsuz hamlelerinden dolayı şiddetle eleştirdi. Çin'in Silahsızlanma İşleri Temsilcisi Li Song (solda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Taraflarının 10. Gözden Geçirme Konferansı'nın bir kurul toplantısında konuşuyor, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Çin'in BM Misyonu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Güncel Haberler

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