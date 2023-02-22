Çin'in BM Temsilcisi, Kuzey Akım'daki Patlamaya İlişkin İkna Edici Açıklama Talep Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Eylül 2022'de Kuzey Akımı doğalgaz boru hatlarının zarar görmesi konusunda ilgili taraflardan ikna edici açıklama talep ederek uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Eylül 2022'de Kuzey Akımı doğalgaz boru hatlarının zarar görmesi konusunda ilgili taraflardan ikna edici açıklama talep ederek uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Zhang, "Yakın zamanda Kuzey Akımı olayına ilişkin endişe verici birçok ayrıntı ve konuyla ilgili bilgiyle karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

Zhang, Salı günü yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin aynı günkü Kuzey Akımı meselesi bilgilendirme toplantısına atıfla, "Bu ayrıntılı materyaller ve kapsamlı kanıtlar karşısında 'tamamen yanlış ve tamamen uydurma' türünden basit bir açıklamanın, tüm dünyada insanların zihninde beliren birçok soru ve endişeyi gidermek için yeterli olmadığı açıktır. Bugünkü toplantıyı atlatmanın bir yolunu bulmak, gerçeğin gizlenebileceği anlamına gelmiyor" dedi ve ekledi: "İlgili taraflardan ikna edici açıklamalar bekliyoruz. Böyle bir talep tamamen meşru ve makuldür."

Kuzey Akımı boru hatlarında meydana gelen olayın, hiçbir şekilde kaza olmadığının, tersine kasıtlı bir eylem olduğunun giderek netleştiğini belirten Zhang, fiziksel şartlar açısından herhangi bir devlet dışı aktörün, tek başına böylesi bir yıkıma yol açma kabiliyetine sahip olmasının hayal edilemeyeceğini vurguladı.

Zhang, geçen Eylül'deki Güvenlik Konseyi toplantısında Çin'in de dahil olduğu birçok ülkenin, gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi için soruşturma çağrısında bulunduğunu kaydederek, ülkesinin hakikatin ivedilikle ortaya çıkarılması için soruşturmanın hızlandırılmasını desteklediğini dile getirdi.

Ülkeler arasındaki enerji, ulaşım ve iletişim konularındaki işbirliğinin giderek arttığı ve sınıraşırı inşanın kıtalar ve okyanusları aştığı küreselleşme çağında, sınıraşırı altyapıya yönelik her türlü kasıtlı sabotajın, kötü niyetli bir eylem olduğunu vurgulayan Zhang, bu olayın niçin meydana geldiği ve yıkımın arkasında kimin olduğu bulunmadığı takdirde bu durumun, kötü niyetlilere yanlış mesaj vereceğini ve böylesi bir işin yanlarına kalabileceğini düşündürtebileceğini dile getirdi.

Zhang, "En kısa sürede bu konuyla ilgili nesnel, tarafsız ve profesyonel bir soruşturma yürütülmesi, sonuçlarının açıklanması ve sorumluların peşine düşülmesi sadece bu olay için değil, aynı zamanda küresel sınıraşırı altyapının güvenliği açısından da önemli. Dahası bu hususlar, her ülkenin çıkar ve endişeleriyle yakından ilgili" diye konuştu.

En yetkili ve temsili yüksek uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler'in uluslararası bir soruşturma yürütülmesinde ve sınıraşırı altyapıların güvenliğinin sağlanmasında aktif rol oynayabileceğini kaydeden Zhang, Çin'in Rusya'nın hazırladığı Güvenlik Konseyi karar tasarısını memnuniyetle karşıladığını ve Kuzey Akımı boru hatlarına yönelik sabotaj konusunda uluslararası bir soruşturmanın başlatılmasının son derece önemli olduğuna inandığını söyledi.