Çin'in BM Temsilcisi: Devletlerin İnsan Haklarını Geliştirme Yolunu Seçme Hakkına Saygı Gösterilmeli

CENEVRE, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki BM Temsilcisi Salı günü yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'nin her devletin kendi ulusal koşullarına uygun şekilde insan haklarını geliştirme yolunu bağımsız olarak seçme hakkına saygı göstermesi gerektiğini söyledi. 51. İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'nda 30'dan fazla ülke adına konuşan Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ve üye ülkeler arasında başarılı bir işbirliği sağlamak için karşılıklı güven ve saygının hayati önemde olduğunu belirtti.

Chen, yeniden vaka artışlarının görüldüğü Kovid-19 pandemisinin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara, kalkınma hakkına ve çok taraflı insan hakları mekanizmalarıyla ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardından yararlanma hakkına ciddi şekilde yetersiz yatırım yapıldığını ortaya çıkardığını söyledi. Chen, "Bu nedenle OHCHR'yi bu haklara daha fazla önem vermeye ve daha fazla kaynak aktarmaya, eşitsizliğin ortadan kaldırılması hedefini çalışmalarının merkezine koymaya, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin pandeminin zorluklarını aşmasına, ekonomik, sosyal ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu. Çin'in BM Temsilcisi ayrıca İnsan Hakları Konseyi'nin tüm taraflar için yapıcı bir diyalog ve işbirliği platformu olarak hizmet etmesi gerektiğini ve tüm tarafların İnsan Hakları Konseyi'nde siyasallaşmadan ve çifte standarttan kaçınması gerektiğini vurguladı.