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Çin'in BM Temsilcisi: Çin, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda 'Derin Kaygı Duyuyor'

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Çin'in BM Temsilcisi: Çin, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda 'Derin Kaygı Duyuyor'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Çin'in Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yakın zamanda düzenlen en bombardıman konusunda "derin kaygı duyduğunu" söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Çin'in Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yakın zamanda düzenlen en bombardıman konusunda "derin kaygı duyduğunu" söyledi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Zhang, "İlgili tarafları itidalli davranmaya, nükleer güvenlik ve emniyeti bozabilecek eylemlerden kaçınmaya ve kaza olasılığını en az indirmek üzere her türlü çabayı göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı için Güvenlik Konseyi Başkanı olarak hareket eden Zhang, Perşembe günü Zaporijya Nükleer Santrali konusundaki toplantıya başkanlık yaptı.

Ülkesi adına konuşan elçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Ukrayna'nın nükleer düzenleyici kuruluşundan aldığı bilgileri aktardı ve bombardımanın nükleer güvenliğe yönelik birici dereceden bir tehdit oluşturmadığını ve radyasyon düzeyinin normal sınırlar içinde kaldığını dile getirdi.

Zhang, "Bununla birlikte bombardıman, tesisin fiziksel bütünlüğüne, emniyet ve güvenlik sistemine, güç beslemesine ve personel güvenliğine zarar vermiş, bu da uluslararası toplumda nükleer alarmı verilmesine yol açmıştır" diye konuştu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Zaporijya Güncel Haberler

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