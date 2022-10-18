Çin'in BM Temsilcisi: Çin, Haiti Çetelerine Yönelik Yaptırımları Destekliyor Ama Uluslararası Birlik Konuşlandırılmasına Temkinli Yaklaşıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, Çin'in Haitili çete üyelerine ve destekçilerine yönelik yaptırımları desteklediğini, ancak uluslararası bir silahlı birliğin ülkede...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang Pazartesi günü yaptığı açıklamayla, Çin'in Haitili çete üyelerine ve destekçilerine yönelik yaptırımları desteklediğini, ancak uluslararası bir silahlı birliğin ülkede konuşlandırılmasına temkinli yaklaştığını söyledi.

"Çete şiddeti belasının kökünden kazınması, ülkede hem mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik bir giriş noktası hem de çözüme yönelik bir ön gerekliliktir" diyen Geng, Çin'in çete üyeleri ve destekçilerine yönelik seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve silah ambargosu gibi hedefli yaptırımlarını destekleyeceğini vurguladı.

Geng, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmasında, "Bu önlemlerin şiddet içeren suçlara göz açtırmamak ve suç çetelerine fon ve silah tedarikini kesmek suretiyle güçlü ve etkili olacağını ve çete şiddetine yönelik caydırıcılık sağlanmasında gerçek bir fark yaratacağını umuyoruz" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Haiti'nin kendi güvenlik durumunu iyileştirmesinin desteklenmesi konusunda yakın zamanda yaptığı teklifinin dikkatli şekilde incelenmesi gerektiğini dile getiren Geng, Çin'in diğer ülkelerle derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Geng, "Haiti hükümetinin meşruiyet eksikliği yaşadığı ve ülkeyi yönetemediği bir dönemde böyle bir hızlı hareket gücünün Haiti'ye gönderilmesi, Haiti'deki tarafların anlayış, destek ve işbirliğini mi kazanacak, yoksa dirençle mi karşılaşacak ve hatta halktan şiddet içeren bir karşılık mı görecek? Bunlar, bütüncül bir şekilde düşünmemiz ve dikkatle ele almamız gereken hususlar" diye vurguladı.

Birleşmiş Milletler'in son 30 yılda Haiti'deki uygulamalarının, dışarıdan dayatılan hızlı çözümlerin, herhangi bir kalıcı etkisi olmayan geçici sonuçlar ürettiğini ve Haiti sorunun çözümünün anahtarının, Haiti halkının kendi elinde olduğunu belirten Geng, uluslararası toplumun, Haiti halkına kapsamlı, kendi benzersiz durumlarına uygun şekilde geliştirdiği bir çözüm arayışında destek olarak uzun vadeli bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini söyledi.