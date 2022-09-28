Çin'in BM Temsilcisi Afganistan Talibanı'yla İlişki Kurulması Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Salı günü uluslararası topluma Afganistan Talibanı'yla ilişki kurulması çağrısı yaptı. Geng, "Uluslararası toplum Afganistan geçici hükümetiyle pragmatik şekilde ilişki kurmaya devam etmeli, olumlu etkileşimlerde bulunmalı, sabırlı şekilde kılavuzluk yapmalı, karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirmeli ve Afganistan geçici hükümetinin kapsayıcı ve ılımlı bir yönetim kurmasına yardımcı olmalıdır" diye konuştu. BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan hakkında toplantısında konuşan Geng, Afganistan geçici hükümetini sürekli suçlamanın ve baskı altında tutmanın ve hatta seyahat yasağı muafiyetleri konusunu görüşmelerde pazarlık kozu olarak kullanmanın yapıcı olmadığını vurgulayarak bu hamlelerin diyalog kapısının daha da daralmasına yol açacağını ve cepheleşmeyi ve farklılıkları derinleştireceğini ifade etti.

Son 20 yıldaki gelişmelerin, askeri müdahale ve dış modellerin bir işe yaramadığını ve Afganistan'ın geleceğine sadece Afgan halkının kendisinin karar verebileceğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Geng, uluslararası toplumun, son 20 yıldan tam olarak ders alması ve "Afganistan önderliğinde ve Afganistan'a ait" ifadelerini destekler gibi görünmek yerine uygulamaya koyması gerektiğini dile getirdi. Uluslararası toplumun, Afganistan'ın insani krizi hafifletmesine ve ekonomiyi istikrara kavuşturmasına yardımcı olmayı en önemli öncelik haline getirmesi ve insani ve ekonomik konuları siyasallaştırmaması ve insani yardım ve ekonomik kalkınmayla diğer siyasi konuları birbirleriyle ilişkilendirmemesi gerektiğini ifade eden Geng, Afganistan'ın yurtdışındaki dondurulmuş varlıklarının ivedi şekilde Afganlıların yaşamlarının iyileştirilmesi ve ekonominin yeniden inşası için kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ülkenin karşı karşıya kaldığı güvenlik, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve mülteci sorunlarının iç içe geçen sorunlar olduğunu ve kökten çözüm için kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Geng, "Afganistan Talibanı'nın, Afganistan'ın yeniden bir terör merkezi haline gelmesini önlemek üzere taahhütlerini gerektiği şekilde yerine getireceğini, tüm terör gruplarıyla bağlarını tamamen koparacağını ve İslam Devleti, Doğu Türkistan İslami Hareketi ve diğer terör gruplarıyla kararlı şekilde savaşmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışacağını umuyoruz" diye konuştu. Geng uzun vadede, tüm tarafların Afganistan'ın iç pazarını yeniden inşa etmesine, bölgesel işbirliği ve bağlantıya entegre olmasına, huzursuzluğun temel nedenlerini tamamen ortadan kaldırmasına ve kalıcı barış ve kalkınma yoluna girmesine yardımcı olması gerektiğini söyledi.