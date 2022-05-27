Çin'in BM Temsilci Yardımcısı Libya Krizine Siyasi Çözüm İçin Kararlılık Çağrısında Bulundu - Haberler

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Libya'daki bütün tarafları ülkenin sorunlarına siyasi bir çözüm bulma konusunda kararlılığı sürdürmeye çağırdı. Dai, Libya'daki siyasi süreçte çok sayıda belirsizliğin devam ettiğini söyledi ve hükümetin meşruiyeti gibi önemli konularda taraflar arasındaki farklılıkların çözülmesinin zorluk teşkil ettiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi'nde konuşan Dai, "Libya'daki bütün tarafları, ülkenin ve halkın çıkarlarını ön planda tutmaya, genel siyasi çözüme bağlı kalmaya, azami derecede itidal göstermeye, gerginliği tırmandırabilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmaya, zor kazanılmış olan barış ve istikrarı korumaya çağırıyoruz" dedi.

Diyalog ve istişarelerin Libya'daki siyasi çıkmazı kırmanın tek çözümü olduğunu belirten Dai, ülkedeki tüm partileri seçim takvimi gibi önemli konularda uzlaşmaya varmak amacıyla görüşmeleri devam ettirmeye çağırdı. Dai, "Uzun vadede, uluslararası toplum, özellikle de Güvenlik Konseyi, Libya'nın uzun vadeli istikrara ulaşması amacıyla sağlam bir temel oluşturmak için ulusal uzlaşmayı ilerletme ve yıllar süren kargaşanın sebep olduğu köklü problemleri aşma konusunda ülkedeki tarafları desteklemeli" dedi. Dai, Çin'in Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel örgütleri bu amaçla aktif rol oynamaya teşvik ettiğini söyledi.

Libya krizinin uzamasının arkasında dış müdahalenin önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Dai, uluslararası toplumun, dış çözümler dayatmaktan kaçınarak Libya'nın başını çektiği ve Libya'nın sahibi olduğu yapıcı bir yardım sağlama ilkesine bağlı kalması gerektiğini ifade etti. Ateşkes anlaşmasının Libya'da ve bölgede güvenlik ve istikrarı korumanın temelini oluşturduğunu belirten Dai, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun ateşkes anlaşmasının uygulanmasında, yabancı silahlı kuvvetlerin ve paralı askerlerin geri çekilmesini kolaylaştırmadaki hayati rolünün altını çizdi.

Dai, komisyonun bütün görevlerine yeniden başlamasının tüm tarafların koordinasyon ve iletişimi sürdürmesine, yanlış anlama ve yanlış hesaplamalardan kaçınmasına da yardımcı olacağını söyledi. Petrolün Libya'nın ana gelir kaynağı olduğunu belirten Dai, Çin'in ilgili bütün tarafları petrol geliri, yönetimi ve dağıtımındaki farklılıkları diyalog ve müzakerelerle çözmeye ve olabildiğince en kısa sürede istikrarlı petrol üretimini yeniden sağlamaya çağırdığını kaydetti. Dai, bunun aynı zamanda mevcut jeopolitik bağlamda uluslararası ham petrol piyasasının istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını da ifade etti.

Xinhua / Güncel