Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yemen'de Ateşkesin Yeniden Tesis Edilmesi Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Salı günü Yemen'deki ilgili taraflara, ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve sahadaki gerilimin mümkün olan en kısa sürede hafifletilmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Salı günü Yemen'deki ilgili taraflara, ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve sahadaki gerilimin mümkün olan en kısa sürede hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Zhang, BM Güvenlik Konseyi'nin Yemen konusunu ele aldığı toplantıda, "Altı aylık ateşkes Yemen halkına önemli barış getirileri sağladı" dedi.

Yemen hükümeti ile Husi milisleri 2 Nisan'da Birleşmiş Milletler aracılığıyla iki ay süreyle ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaşmış, bu anlaşma 2 Ekim'e kadar iki defa uzatılmıştı. Ancak Yemen'de savaşan taraflar ateşkesin süresinin daha fazla uzatılması konusunda yeniden anlaşmaya varamadı.

Zhang, "Ateşkesin yeniden tesis edilmesi Yemen halkının ortak çıkarına olduğu kadar bölgedeki ülkelerin ve daha geniş alanda uluslararası toplumun ortak beklentisidir" dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi, "Halen Yemen'de barış için fırsat penceresi açık ve bu doğru bir şey" dedi.

Zhang, Çin'in, başta Husiler olmak üzere ilgili tarafları BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile etkin bir şekilde işbirliği yapmaya ve memur maaşlarının ödenmesine erken bir tarihte çözüm bulunması, ateşkesin mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis edilmesi ve daha kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması gibi kilit meselelerde bir anlaşmaya varılması için makul beklentiler oluşturmaya çağırdığını söyledi.

Grundberg, Salı günü Yemen'de ateşkes süresinin 2 Ekim'de sona ermesinden sonra genel durum hakkında Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirirken, aynı zamanda Ensar Allah olarak da bilinen Husi güçlerinin son haftalarda, Yemen hükümetini petrol ihracatından gelen ana gelirden mahrum bırakmak amacıyla Yemen'in Hadramawt ve Shabwa vilayetlerindeki petrol terminallerine ve limanlara saldırdığını belirtti.

Zhang, Çin'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları şiddetle kınadığını ve başta Husiler olmak üzere çatışmanın taraflarını, Yemen halkının çıkarlarını ilk sıraya koymaya, siyasi çözüm yoluna bağlı kalmaya, tüm düşmanlıkları durdurmaya ve bir an önce sahadaki gerginliği hafifletmeye çağırdığını söyledi.

Zhang Çin'in, Yemen hükümetinin bu süreçte gösterdiği genel kısıtlamayı tümüyle takdir ettiğini kaydetti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi, 23 milyondan fazla insanın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve ciddi bir yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya bulunduğu Yemen'in, dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ancak finansman sıkıntılarının çok sayıda BM insani yardım ve kalkınma programını kısıtlamaya ve hatta operasyonları askıya almaya zorladığını söyledi.

Zhang, Çin'in, uluslararası toplumu Yemen'e insani yardım ve kalkınma yardımını artırmak için derhal harekete geçmeye, ülkedeki BM operasyonları için yeterli fon sağlamaya ve Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin Yemen halkının içinde bulunduğu kötü durumu hafifletmek için yaşam standartlarını iyileştirip Yemen ekonomisini ve para birimini istikrara kavuşturma çabalarını desteklemeye çağırdığını sözlerine ekledi.