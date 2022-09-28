Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Ukrayna Krizinde Siyasi Çözüme Kapı Aralanması İçin Çaba Gösterilmeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Salı günü Ukrayna'daki çatışmalara karşı siyasi bir çözüme kapı aralanması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Ukrayna'daki son gelişmeler, herkesin barışı araması ve desteklenmesi gerektiğini gösteriyor. Zhang, bloklar arası çatışmanın, siyasi izolasyonun, yaptırımların ve baskı altında tutmanın sadece çıkmaza yol açacağını söyledi. Zhang, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna ile ilgili toplantısında, "Önümüzdeki görev, tarafları mümkün olan en kısa sürede siyasi çözüm için kapıyı aralamaya zorlamak, ilgili meşru kaygıları müzakerelere dahil etmek ve tüm uygulanabilir seçenekleri masaya koymaktır" dedi. Zhang, Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin imzalanmasının, diplomasinin çatışma durumlarında bile sonuç üretebileceğini ve umut getirebileceğini gösterdiğini söyledi. Zhang, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni korumak ve BM Şartı'ndaki amaç ve ilkelere dayalı uluslararası ilişkilerin temel normlarına uymanın siyasi slogan olarak kalmaması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'dan tahıl taşıyan ikinci konvoydaki bir gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Uluslararası ortak güvenlik mekanizmasının merkezi olarak BM Güvenlik Konseyi, BM Şartı'nın sunduğu tüm arabuluculuk araçlarını tam olarak kullanmalı ve ateşkes ile barış müzakerelerinin doğru yönüne bağlı kalmalıdır diyen Zhang, Güvenlik Konseyi'nin bilhassa koşulları oluşturmak ve siyasi çözüme yer açmak için yapıcı ve sorumlu adımlar atması gerektiğini söyledi. Zhang Çin'in, gerilimi azaltmak ve krizi çözmek için aralıksız çabalar göstermeye devam ederek tüm barışsever ülkelerle birlikte çalışacağını söyledi. Çin'in, Ukrayna'daki duruma ilişkin son değişiklikleri kaydettiğini ve tarafların bu konuda dile getirdiği görüşleri dikkatle dinlediğini belirten Zhang, Çin'in bu konudaki duruşunun kararlı ve açık olduğunu belirtti ve ekledi: "Tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyulmalı, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygıları ciddiye alınmalı ve krizin barışçıl çözümünü sağlayacak tüm çabalar desteklenmelidir." Zhang ayrıca, barışı ve diyaloğu teşvik etme taahhüdünde bulunan Çin'in her zaman barışın yanında yer aldığını ve yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.