Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Sudan'daki Çatışmalar En Kısa Sürede Son Bulmalı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Sudan'da savaşan tarafları çatışmalara derhal son vermeye çağırdı.

Salı günü Sudan konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan temsilci, Sudan'da son zamanlarda meydana gelen silahlı çatışmaların büyük sivil kayıplara ve altyapı yıkımına yol açtığını belirterek, ülkeye yeniden karmaşanın hakim olmasının, Sudan'ın iyi dostu ve ortağı olan Çin'i üzdüğünü söyledi.

Zhang, savaşan her iki tarafı da ülke ve halkın çıkarlarını ön planda tutmaya, düşmanlıklara derhal son vermeye ve karmaşayı daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı.

Zhang, Çin'in ateşkesin sağlanması, sivillerin etkili şekilde korunması, ülkedeki yabancı kurum, personel ve diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması, ayrıca insani yardım ile personel tahliye ve transferi için güvenlik ve lojistik desteğin verilmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

Temsilci, "Sudan, Afrika Boynuzu'nda önemli bir ülke konumunda. Mevcut çatışma devam eder ve şiddetlenirse, hiç şüphesiz yayılma riski daha yüksek olacak. Bu da Sudan'ın çıkarına olmayacak ve bölgesel barış ve güvenliğe zarar verecektir" şeklinde uyarıda bulundu.

Zhang, şu anda önceliğin düşmanlıkların derhal sona ermesini sağlamak, her iki tarafı da anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye teşvik etmek, siyasi süreci işletmek, sosyal ekonomik gelişmeyi sağlamak ve toplumsal düzeni yeniden rayına oturtmak olduğunu söyledi.

Sudan'daki mevcut kargaşanın nedeninin ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirten temsilci, uluslararası toplumun, Sudan'ın egemenliği ve mülkiyetine saygı duyması ve ulusal koşullarına uygun kurumsal düzenleme arayışında Sudan'ı desteklemesi gerektiğini ifade etti. Zhang, dışarıdan bir çözüm dayatmak veya keyfi olarak takvim belirlemenin muhtemelen ters tepeceğini vurguladı.

Zhang, Çin'in Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü kesin biçimde desteklediğini ve Sudan'daki çatışmaların en kısa sürede sona ermesini ve ülkenin barış, istikrar ve ulusal kalkınma yoluna girmesini umduğunu söyledi.