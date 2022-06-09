Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye Kore Yarımadası Konusunda Çağrı - Haberler

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Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye Kore Yarımadası Konusunda Çağrı

Xinhua - Güncel
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi'nden ABD'ye Kore Yarımadası Konusunda Çağrı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (kürsüde ve ekranlarda) New York'taki BM Genel Merkezi'nde BM Genel Kurulu'nun Kore Yarımadası meselesine ilişkin müzakereleri sırasında bir konuşma yapıyor, 8 Haziran 2022.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (kürsüde ve ekranlarda) New York'taki BM Genel Merkezi'nde BM Genel Kurulu'nun Kore Yarımadası meselesine ilişkin müzakereleri sırasında bir konuşma yapıyor, 8 Haziran 2022. Çin temsilcisi Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'ne Kore Yarımadası'nda gerilimi azaltmak için anlamlı ve somut eylemlerde bulunması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler New York Kore Güncel Haberler

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