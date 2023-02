Çin'in BM Daimi Temsilcisi: Deniz Seviyesindeki Artış Acilen Kontrol Altına Alınmalıdır

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Salı günü uluslararası topluma küresel ısınmayı güçlü şekilde yavaşlatmak ve deniz seviyesindeki hızlı yükselme eğilimini kontrol altına almak üzere gerekli tüm önlemleri alma çağrısı yaptı.

Deniz seviyesindeki artışın temel nedeninin iklim değişikliği olduğunu kaydeden Zhang, uluslararası toplumu gecikme olmaksızın daha fazla aciliyet duygusuyla hareket etmeye, gerekli tüm önlemleri almak üzere fırsatları kullanmaya ve iklim değişikliğinin insanlığa geri dönüşü olmayan felaketler getirmesini önlemeye çağırdı.

Güvenlik Konseyi'nin "Deniz Seviyesinde Artış: Uluslararası Barış ve Güvenliğe Etkileri" başlıklı müzakeresinde konuşan Zhang, "Paris Anlaşması'nda belirlenen sıcaklık sınırını yakalamak için gelişmiş ülkeler, emisyonların daha fazla azaltılmasında başı çekmelidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçen yıldan bu yana bazı gelişmiş ülkelerin enerji politikalarında bir geriye gidiş olduğunu, fosil yakıt kullanımları ve karbon emisyonlarında azalmadan çok artış görüldüğünü kaydeden Zhang, bunun halihazırda belirsizliğini koruyan küresel emisyonların azaltılması olasılığını daha şüpheli hale getirdiğini söyledi.

Çoğu gelişmiş ülkenin, karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve karbon nötr olma hedef ve programlarını nispeten erken bir dönemde belirlediğini not eden Zhang, bu ülkelerin uygulama konusunda somut adımlar atarak örnek oluşturması gerektiğini vurguladı.

Zhang, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliği finansman ve yardımı sağlama sorumluluk ve yükümlülüğünün de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Gelişmiş ülkeler, 2009 gibi bir tarihte gelişmekte olan ülkelere yıllık 100 milyar ABD doları tutarında taahhütte bulunmasına karşın bu taahhüt şu ana kadar gerçek anlamda yerine getirilmiş değil.

Uluslararası eşitlikçilik ve adalete ilişkin ortak ama farklı sorumluluklar ilkesine bağlı kalmanın öneminin de altını çizen Daimi Temsilci, "Bu ilkeden sapma, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası toplumun birlik ve işbirliğine ciddi zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

Zhang, uluslararası toplumun, iklim şoklarına en fazla maruz kalan ama bunlara uyum sağlamakta en fazla zorluk çeken gelişmekte olan küçük ada ülkelerinin endişe ve ihtiyaçlarını etkin şekilde ele alması ve bu ülkelere finansal ve teknik yardım yoluyla kapasite inşa etmede, iklim değişikliği direnci oluşturmada ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı gerçekleştirmede yardımcı olması gerektiğini dile getirdi.

Uzun bir kıyı hattına sahip bir ülke olarak Çin'in de deniz seviyesindeki artışla ilişkili risklere büyük önem verdiğini kaydeden Daimi Temsilci, iklim değişikliği konusunda Çin'in her zaman şaşmaz şekilde eylem odaklı olduğunu, herhangi bir taahhüdün ardından her türlü çabayı sergilediğini ve her zaman iklim değişikliği konusundaki Güney-Güney işbirliğini savunduğunu ve bu işbirliğine katıldığını belirtti.

Zhang, "Çin, tüm taraflarla işbirliği yaparak küresel iklim değişikliği yönetişimine katılmaya ve iklim değişikliği sorunuyla mücadele etmeye devam edecektir" diye konuştu.