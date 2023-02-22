Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı: BM Barışı Koruma Operasyonlarının İyileştirilmesi Önemli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, barışı koruma çabaları çerçevesinde barış gücü askerlerinin daha iyi korunması, bu alanda daha güçlü işbirliği yapılması ve daha yakın koordinasyon yürütülmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, barışı koruma çabaları çerçevesinde barış gücü askerlerinin daha iyi korunması, bu alanda daha güçlü işbirliği yapılması ve daha yakın koordinasyon yürütülmesi çağrısında bulundu.

Salı günü Barışı Koruma Operasyonları Özel Komitesi'nin Genel Müzakere Toplantısı'nda konuşan Dai, uluslararası barış ve güvenliğin giderek artan belirsizlik ve istikrarsızlığa yol açan faktörlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Dai bu bağlamda, barışı koruma operasyonlarının görevini daha iyi yerine getirebilmesi için koşulların iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in BM barışı koruma operasyonlarına büyük askeri katkıda bulunan ve ikinci en büyük mali katkıyı sağlayan ülke olduğunu ayrıca 8.000 kişilik barışı koruma destek gücü oluşturduğunu belirten Dai, Çin'in, BM Barış Gücü askerlerinin emniyeti ve güvenliği konusunda Dostlar Grubu'nun kurulmasına da öncülük ettiğini hatırlattı.

Dai Çin'in, merkezinde Birleşmiş Milletler'in olduğu uluslararası sistemi sıkı şekilde desteklemeye devam edeceğini, BM barışı koruma operasyonlarına aktif şekilde katılacağını ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına daha fazla katkı sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışacağını sözlerine ekledi.