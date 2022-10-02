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Çin'in Bir Hafta Uzunluğundaki Ulusal Gün Tatili Başladı

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Çin'in Bir Hafta Uzunluğundaki Ulusal Gün Tatili Başladı

ZUNHUA, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde bulunan Shanligezhuang köyündeki tarlaların arasında giden bir trendeki turistleri gösteren hava fotoğrafı, 1 Ekim 2022. Çin'in bir hafta uzunluğundaki Ulusal Gün tatili Cumartesi günü başladı.

ZUNHUA, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde bulunan Shanligezhuang köyündeki tarlaların arasında giden bir trendeki turistleri gösteren hava fotoğrafı, 1 Ekim 2022. Çin'in bir hafta uzunluğundaki Ulusal Gün tatili Cumartesi günü başladı. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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