Çin'in Bir Hafta Uzunluğundaki Ulusal Gün Tatili Başladı
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ZUNHUA, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde bulunan Shanligezhuang köyündeki tarlaların arasında giden bir trendeki turistleri gösteren hava fotoğrafı, 1 Ekim 2022. Çin'in bir hafta uzunluğundaki Ulusal Gün tatili Cumartesi günü başladı.
ZUNHUA, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde bulunan Shanligezhuang köyündeki tarlaların arasında giden bir trendeki turistleri gösteren hava fotoğrafı, 1 Ekim 2022. Çin'in bir hafta uzunluğundaki Ulusal Gün tatili Cumartesi günü başladı. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel