Çin'in Binek Otomobil Satışları Ekim'de Arttı

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan sektör verilerine göre, binek araç piyasası perakende ve toptan satışlardaki artışla Ekim ayında genişlemesini sürdürdü.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan sektör verilerine göre, binek araç piyasası perakende ve toptan satışlardaki artışla Ekim ayında genişlemesini sürdürdü.

Çin Binek Otomobil Derneği'nin verilerine göre, Ekim'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3'lük artışla perakende kanallarından yaklaşık 1,84 milyon binek otomobil satıldı.

Geçen ay binek otomobillerin toptan satışlarıysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artışla 2,19 milyon adedi geçti.

Çin Binek Otomobil Derneği, Ekim'deki binek otomobil ihracatının geçen yıla göre yüzde 42'lik artışla 270.000 adede ulaştığını bildirdi.

Çin'in otomobil alım vergisinde indirime gitme kararının satışlardaki artışa büyük etkisinin olduğunu vurgulayan dernek, satışlara etki eden diğer olumlu faktörler olarak lojistik ve tedarik zincirindeki gelişmeler ve stokların bol olmasını gösterdi.