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Çin'in Bilim-Teknoloji Yenilik Endeksindeki Şirketler 2022'de Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin'in Bilim-Teknoloji Yenilik Endeksindeki Şirketler 2022'de Güçlü Büyüme Kaydetti

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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın bilim-teknoloji yenilik endeksinde işlem gören şirketler 2022'de hem gelir hem de kar açısından son derece iyi bir performans sergiledi.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın bilim-teknoloji yenilik endeksinde işlem gören şirketler 2022'de hem gelir hem de kar açısından son derece iyi bir performans sergiledi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre bu teknoloji firmalarının birleşik faaliyet geliri bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 1,21 trilyon yuana (yaklaşık 174,75 milyar ABD doları) yükseldi.

Şirketlerin hissedarlara atfedilebilir net karları ise yıllık yüzde 6 artışla 113,59 milyar yuan oldu.

Bu şirketlerin Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 128,47 milyar yuana yükseldi.

Shanghai ana endeksinde işlem gören şirketler, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 50,55 trilyon yuan gelir elde ederken, net karları ise yüzde 2 artarak 4,16 trilyon yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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