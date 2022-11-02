Çin'in Bilim-Teknoloji İnovasyon Tahtasındaki Şirketler Olağanüstü Büyüme Kaydetti

SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın bilim-teknoloji inovasyon tahtasında işlem gören şirketler, bu yılın ilk üç çeyreğinde hem gelirlerinde hem de karlarında hızlı bir büyüme kaydetti.

SHANGHAİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın bilim-teknoloji inovasyon tahtasında işlem gören şirketler, bu yılın ilk üç çeyreğinde hem gelirlerinde hem de karlarında hızlı bir büyüme kaydetti.

Borsadan alınan bilgiye göre, 480 teknoloji firmasının birleşik faaliyet geliri, Ocak- Eylül aylarında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artarak 782,21 milyar yuana (108,34 milyar ABD doları) yükseldi. Şirketlerin net karları da yüzde 25 gibi dikkate değer bir oranda artarak 89,12 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Bu şirketlerin kaydettiği artışlar, Shanghai ana tahtasında listelenen şirketlerinkinden çok daha yüksekti.

Borsadan yapılan açıklamada, yurtiçi ve yurtdışındaki karmaşık durumlar karşısında, tahtanın firmalarının ana işlerine ve inovasyon gelişimine odaklanmaya devam ettiği ve istikrarlı, önemli büyümeler kaydederek büyük canlılık ve dayanıklılık sergilediği bildirildi.

İlk üç çeyrekte, yeni enerji ve çevre koruma sektörlerindeki şirketler önde gelen büyüme oranları sergilerken, ileri teknoloji ekipman üretimi ve biyo-tıp şirketleri de tatmin edici sonuçlar elde etti. Ancak yeni nesil bilgi teknolojisi ve yeni malzeme sektörlerinin performansı ortalamanın altındaydı.

Shanghai ana tahtasında ise 1.669 şirket ilk dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 37,23 trilyon yuan gelir elde etti. Şirketlerin net karları da yüzde 5 artarak 3,39 trilyon yuana ulaştı.

Eylül ayı sonu itibarıyla, yılın başındaki seviyelerle paralel şekilde, yabancı yatırımcılar ana tahtada 1,57 trilyon yuan değerinde hisseye sahip bulunuyor ve hisse toplamının yüzde 4,4'ünü oluşturuyordu.