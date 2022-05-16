Çin'in Bilim Teknoloji İnovasyon Kurulu Yabancı Yatırımcılar İçin Daha Cazip - Haberler

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Çin'in Bilim Teknoloji İnovasyon Kurulu Yabancı Yatırımcılar İçin Daha Cazip

Xinhua - Güncel
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Çin'in Bilim Teknoloji İnovasyon Kurulu Yabancı Yatırımcılar İçin Daha Cazip

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın STAR pazarı olarak da bilinen bilim teknoloji yenilik kurulunun verileri, kurumun yabancı yatırımcılara giderek daha cazip hale geldiğini gösterdi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'nın STAR pazarı olarak da bilinen bilim teknoloji yenilik kurulunun verileri, kurumun yabancı yatırımcılara giderek daha cazip hale geldiğini gösterdi. Kurulun verilerine göre, kurulun STAR pazarı bağlantı mekanizması bünyesindeki hisse senetlerinin şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ı, MSCI, FTSE Russell ve S&P Dow Jones'a dahil edilirken, rakam artmaya devam ediyor.

Uluslararası yatırımcıların yönetim kurulundaki varlığı, 2021'in sonunda toplamın yaklaşık yüzde 5'ini oluştururken, yabancı kuruluşlar STAR pazarında hisse senetlerini havada kapıyor. Kurulun verileri ayrıca, uluslararası yatırımcıların yeni hisse senedi ihracı için artan bir iştahı olduğunu gösterdi. STAR pazarının birincil pazarının ön araştırmasına Şubat ayı sonu itibariyle 98 yabancı kurum katılırken, bunların 78'i hisse tahsisi yaptı. STAR pazarındaki firmalar, Shanghai Menkul Kıymetler Borsası STAR Market 50 Endeksi'ndeki şirketlerin gelirleri ve net karı ile mükemmel performanslar sergiledi. Firmaların yılın ilk çeyreğindeki gelir ve net karı, önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 76 arttı.

Xinhua / Güncel

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