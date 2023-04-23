Çin'in 'Bilim Adasındaki' Araştırmacılar Uzay Endüstrisinin Kalkınması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Bilimler Akademisi (CAS) Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'nde bir laboratuvarda çalışan Anhui Optik ve Hassas Mekanik Enstitüsü üyeleri Lu Meina (sağda), Li Yang (ortada) ve Nie Anran, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

HEFEİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei yakınlarında yer alan "Bilim Adası", Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'ne ev sahipliği yapıyor. Adada, havacılık ve uzay teknolojileri, uydu yükleri ve uzay araçlarının temel bileşenlerindeki temel sorunları çözmeye odaklanan bir grup araştırmacı, Çin uzay endüstrisinin kalkınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Bilimler Akademisi (CAS) Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'nde bir laboratuvarda ekipmanı test eden Anhui Optik ve Hassas Mekanik Enstitüsü üyeleri Zhou Haijin (sağda) ve Zhulei, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Bilimler Akademisi (CAS) Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'nde çalışan Katı Hal Fiziği Enstitüsü üyesi Liu Wangli, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Bilimler Akademisi (CAS) Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'nde bir yayın mekanik gücünü ölçen Katı Hal Fiziği Enstitüsü araştırmacısı Jiang Weibin, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Bilimler Akademisi (CAS) Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'nde bir laboratuvarda çalışan Anhui Optik ve Hassas Mekanik Enstitüsü üyeleri Zhao Xin (önde), Chang Zhen (ortada) ve Zhang Lu, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Bilimler Akademisi (CAS) Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'nde bir laboratuvarda çalışan Anhui Optik ve Hassas Mekanik Enstitüsü üyesi Zhao Xin, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Bilimler Akademisi (CAS) Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'nde öğrencilere doğrudan okuma spektrometresini kullanma talimatı veren Katı Hal Fiziği Enstitüsü'nün özel havacılık metal malzemeleri araştırma ekibinden araştırmacı Han Fusheng (soldan birinci) ve yardımcı araştırmacı Wang Xingfu (sağdan birinci), 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Bilimler Akademisi (CAS) Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'nde metal malzemenin gerilme özelliklerini test eden Katı Hal Fiziği Enstitüsünden özel havacılık metal malzemeleri araştırma ekibinden öğrenciler, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)