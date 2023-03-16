Çin'in Beyaz Eşya Devi Haier, Mısır'da İlk Fabrikasını Kuruyor

KAHİRE, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'in beyaz eşya devi Haier, Mısır'ın imalat sanayini canlandırmak ve yerel istihdam sağlamak amacıyla Çarşamba günü ülkedeki ilk fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Haier Grubu'nun yan kuruluşu Haier Smart Home tarafından toplam 160 milyon ABD doları yatırımla yapılacak Haier Mısır Ekoloji Parkı, ülkenin kuzeydoğusundaki Şarkiye Bölgesi'nin 10 Ramazan şehrinde 200.000 metrekarelik bir alanı kapsayacak.

Törende konuşan Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü CEO'su Hossam Heiba, Mısır ve Çin arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerden övgüyle bahsetti. Mısır hükümetinin Çin ile işbirliğine büyük önem verdiğini belirten Heiba, özellikle teknoloji ve mühendislik sanayilerinin yanı sıra beyaz eşya alanında olmak üzere daha fazla Çin yatırımı çekmeye hazır olduklarını, bunun da Mısır ekonomisinin değer zincirinin yükselmesine yardımcı olacağını söyledi.

Heiba, Haier Mısır Ekoloji Parkı'nın, beyaz eşya üretim teknolojisinin transferini kolaylaştıracak ve Mısır'da yaklaşık 2.000 istihdam yaratacak önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Mısır'daki Çin Büyükelçiliği'nde Ekonomi ve Ticaret Bürosu'nun Elçi Müsteşarı olan Zhou Zhencheng, projenin uygulanmasının daha fazla işletmeyi Mısır'da yatırım yapmaya ve fabrika kurmaya teşvik edeceğini, ev aletleri imalatının üretime ve satışa dönük segmentlerinin modernizasyonuna yardımcı olacağını ve ülke için döviz girişini artıracağını söyledi.

2024 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek olan projenin ilk aşamasında klima, çamaşır makinesi ve TV üretimine odaklanılırken, ikinci aşamada buzdolabı ve derin dondurucu üretilecek.

Haier Smart Home'un Başkanı Li Huagang, Haier Mısır Ekoloji Parkı'nın Ortadoğu, Kuzey Afrika ile Doğu ve Güney Afrika'daki pazarlara ürün sağlayabilecek bölgesel beyaz eşya üretim üssü olmayı hedeflediğini belirtti.

Li, Haier Mısır Ekoloji Parkı'nın, Mısırlı tüketicilere daha iyi deneyimler sağlamak ve Mısır ev aletleri endüstriyel zincirinin yükseltilmesine yardımcı olmak için akıllı imalat sanayilerinin geliştirilmesi için çaba harcadığını sözlerine ekledi.