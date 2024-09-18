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Çin'in Beijing Kenti Güz Ortası Festivali'nde 8,17 Milyon Turist Ağırladı

Çin'in Beijing Kenti Güz Ortası Festivali'nde 8,17 Milyon Turist Ağırladı
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Beijing'de bu yılki Güz Ortası Festivali sırasında 8,17 milyon turist geldi. Ziyaretçilerin büyük kısmı, kentin önemli turistik mekanlarını ziyaret etti ve kırsal turizm ön plana çıktı.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'e 15-17 Eylül tarihlerine denk gelen bu yılki Güz Ortası Festivali tatili sırasında 8,17 milyondan fazla turist geldi.

Beijing Belediye Kültür ve Turizm Bürosu'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre bu turistlerin 7,7 milyonu kentteki 212 önemli turistik mekanı ziyaret etti. Bu sayı geçen yıla göre yüzde 13,6'lık artış anlamına geliyor.

Bu yılın tatil seyahatlerinde Beijing'in banliyölerindeki kırsal turizm ön plana çıktı.

Kentin kırsal kesimlerini ziyaret edenlerin sayısının toplamda 1,45 milyonu aşmasıyla 170,5 milyon yuanın (yaklaşık 24 milyon ABD doları) üzerinde işletme geliri elde edildi. Kırsal turizm kapsamında en çok ziyaret edilen yerler Yanqing, Miyun ve Huairou banliyöleri oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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