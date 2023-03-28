Çin'in Beidou Navigasyon Uydu Sistemi Tarımsal Üretimi Artırdı
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BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS), Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde tarımsal üretimi kolaylaştırdı.
BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS), Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde tarımsal üretimi kolaylaştırdı.
BDS, Hetao bölgesinde ilkbahar toprak sürme sezonunda tohum ekme makinelerinin navigasyonunda kullanıldı.
Bunun sonucunda arazi kullanım oranında yüzde 10'luk, verimde ise yüzde 15'in üzerinde artış görüldü.
Çin Uydu Navigasyon Ofisi'nin verdiği bilgilere göre 100.000'den fazla tarım makinesine BDS otomatik sürüş sistemi kurulmuş durumda.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bayannur'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel