Çin'in Beibu Körfezi'ndeki Limanların Kargo Hacmi Yoğun Sezonla Birlikte Arttı

Çin'in güneyinde yer alan Beibu Körfezi'ndeki limanlarda Aralık başında başlayan yoğun sezon, kargo işlem hacimlerinde hızlı artışı da beraberinde getirdi.

ANONS 1 (İngilizce): PAN QİANG, Xinhua muhabiri:

"Çin'in güneyindeki Guangxi Özerk Bölgesi'ne bağlı Qinzhou Limanı'ndayız. Arkamda yüklemesi bittikten sonra Vietnam'a gidecek olan bir açık deniz gemisi demirlemiş durumda. Bu liman, Çin'in batı eyaletleriyle Güneydoğu Asya ülkelerini birbirine bağlayan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticari Koridoru'nda önemli bir transit noktası. Çin'in geçtiğimiz günlerde, Kovid-19'la mücadelesini daha da optimize etmek için 10 önleme ve kontrol tedbiri açıklamasından bu yana yerel hükümetler de normale dönüş ve üretim ile ticarete yeniden başlama yönünde bir dizi takip önlemi alarak uygulamaya başladı. Bu limanda her geçen gün daha fazla konteynerin nakli yapılıyor ve liman bu yıl 7 milyon standart konteyner hedefine ulaşma yolunda ilerliyor."

Beibu Körfezi Limanı'nda Qinzhou, Fangcheng ve Beihai limanları bulunuyor.

ASEAN ülkelerine çıkış kapısı olan limanda her gün tonlarca kargo yükleniyor ve indiriliyor.

SES 1 (Çince): WEİ YİBİN, Beibu Körfezi-PSA Uluslararası Konteyner Terminali Limited Şirketi:

"Bu yılın Ocak ayından Kasım ayına kadar Qinzhou Limanının 1 No'lu rıhtımdan 6 No'lu rıhtıma kadar olan kargo hacmi 4,65 milyon TEU'ya (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı; bu, yüzde 12,5'luk yıllık artış demek. Bu işlem hacminin 740.000 TEU'su dış ticaret, 3,91 milyon TEU'su ise iç ticaret kapsamındaydı. Limanımız şu anda yoğun sezona girdi ve bütün rıhtımlar her gün tam kapasite çalışıyor."

SES 2 (Çince): LYU ZONGYUAN, Fangcheng Limanı Terminali Limited Şirketi:

"Aralık ayından bu yana limana giren gemi sayısında ciddi artış oldu. 200.000 tonluk iki rıhtımımız olan 400 ve 402 No'lu rıhtımlarda her gün kargo yüklenmesi yapılıyor. Gemilerin biri gelirken diğeri gidiyor."

Beibu Körfezi, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda önemli bir transit noktası işlevi görüyor ve Çin'in iç kesimlerindeki eyaletleri için denize açılan en yakın kapı konumunda bulunuyor.

Koridor, Çin'in 14 eyalet düzeyinde bölgesini dünyanın dört bir yanındaki 100'ün üzerinde ülke ve bölgedeki limanlara bağlıyor.

Bu yıl Ocak-Kasım arasında Beibu Körfez Limanı'nda işlem gören kargo hacmi yıllık yüzde 3,9 artarak 250 milyon tona ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beihai'den bildiriyor.

(XHTV)