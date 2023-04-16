Çin'in Beibu Körfez Limanı'nda İlk Çeyrekteki Kargo Hacminde Artış Kaydedildi

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Beibu Körfez Limanı'nda yılın ilk çeyreğindeki kargo hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 68,77 milyon tona ulaştı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Beibu Körfez Limanı'nda yılın ilk çeyreğindeki kargo hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 68,77 milyon tona ulaştı.

Beibu Körfez Limanı Grubu'na göre limandan, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 1,6 milyon TEU'dan fazla (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade ediyor) yük taşındı.

Liman, Çin'in batısındaki eyaletler ve Singapur tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda önemli bir geçiş noktası görevi görüyor.

Liman, geçen yıldan bu yana Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ülkelerindeki destinasyonları kapsayan özel dış ticaret güzergahları başlattı.

Halen RCEP ülkelerindeki limanlara ulaşan 34 nakliye rotası bulunan liman, Tayland, Kamboçya ve Vietnam gibi ülkelerdeki pazarlara daha fazla ürün kaynağı sağlamayı planlıyor.

SES (Çince): ZHOU CHUİJİAN, Guangxi Qinzhou Shenggang Wharf Limited Şirketi Operasyon Departmanı Müdürü:

"Beibu Körfez Limanı, Japonya, Myanmar, Vietnam ve Tayland da dahil olmak üzere RCEP ülkelerindeki limanlara çok sayıda doğrudan nakliye güzergahı başlattı. Liman, ASEAN ülkelerindeki limanlara ulaşan 36 sevkiyat rotasına sahip."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.

(XHTV)