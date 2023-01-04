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Çin'in Beibu Körfez Limanı, 2022'de Kargo Hacminde Artış Kaydetti

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Çin'in Beibu Körfez Limanı, 2022'de Kargo Hacminde Artış Kaydetti

NANNİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beibu Körfez Limanı'nda, 2022'de kargo hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,78 artarak 7,02 milyon 20 fit eşdeğer birime (TEU) ulaştı.

NANNİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Beibu Körfez Limanı'nda, 2022'de kargo hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,78 artarak 7,02 milyon 20 fit eşdeğer birime (TEU) ulaştı.

Beibu Körfez Liman Grubu'na göre, liman, batı bölgesindeki yeni kara-deniz geçiş rotalarındaki ilerleme ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması ile, Çin'in batı bölgesindeki tedarik kaynaklarını keşfetmek için çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz yıl 11 yeni konteyner rotası daha eklenen liman, şu anda ülkenin neredeyse tüm büyük kıyı limanları ile ASEAN'a üyelerini birbirine bağlayan 75 nakliye rotasına sahip bulunuyor.

Liman ayrıca, Çin'in batı eyalet bölgeleri ve Singapur tarafından ortaklaşa inşa edilen ticaret ve lojistik geçidi olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda da önemli bir geçiş noktası olarak hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Körfez Güncel Haberler

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