Çin'in Bazı Kentlerinde Kovid-19 Hastaları İçin Özel Klinikler Açıldı Güncel Haberler XI'AN, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın Weiyang bölgesinde bulunan ateşli hastalara yönelik bir klinikte bir sağlık görevlisi reçetesine bakarak bir hastanın ilaçlarını hazırlıyor, 20 Aralık 2022. XI'AN, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın Weiyang bölgesinde bulunan ateşli hastalara yönelik bir klinikte bir sağlık görevlisi reçetesine bakarak bir hastanın ilaçlarını hazırlıyor, 20 Aralık 2022. Çin'ın bazı kentlerinde, Kovid-19 semptomu gösteren hastalara zamanında tedavi verilebilmesi için ateşli hasta klinikleri oluşturuldu. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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