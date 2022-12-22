Çin'in Bazı Kentlerinde Kovid-19 Hastaları İçin Özel Klinikler Açıldı
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XI'AN, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın Weiyang bölgesinde bulunan ateşli hastalara yönelik bir klinikte bir sağlık görevlisi reçetesine bakarak bir hastanın ilaçlarını hazırlıyor, 20 Aralık 2022.
XI'AN, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın Weiyang bölgesinde bulunan ateşli hastalara yönelik bir klinikte bir sağlık görevlisi reçetesine bakarak bir hastanın ilaçlarını hazırlıyor, 20 Aralık 2022.
Çin'ın bazı kentlerinde, Kovid-19 semptomu gösteren hastalara zamanında tedavi verilebilmesi için ateşli hasta klinikleri oluşturuldu. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel